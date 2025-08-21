Romano: “Centrocampo, Inter vira su Andy Diouf. Ecco l’offerta per il Lens”

L'Inter ha individuato l'obiettivo per il centrocampo. Dopo il no per Koné dalla Roma, il club nerazzurro ha decisamente virato su Andy Diouf. Conferme in questo senso arrivano anche da Fabrizio Romano che sul suo profilo su X ha parlato di una proposta del club nerazzurro per il calciatore di 20 mln di euro al Lens. Sarebbe lui uno dei due obiettivi sul quale il club nerazzurro ha deciso di lavorare dopo aver rinunciato al colpo Lookman. L'altro acquisto sarà fatto in difesa.