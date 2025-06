Il quotidiano parla dell'addio dell'allenatore e del lavoro del club alle prese con la scelta del nuovo tecnico

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 giugno 2025 (modifica il 4 giugno 2025 | 11:42)

"Era tutto scritto. Dopo quattro anni, Simone Inzaghiha deciso di lasciare l’Inter e di accettare la faraonica offerta dell’Al-Hilal. L’atteso incontro di ieri con il presidente Marotta e il ds Ausilio è durato poco più di un’ora, giusto il tempo di salutarsi e magari di parlare di qualche giocatore da portare in Arabia. La scelta di andar via dopo esattamente quattro anni (era arrivato il 3 giugno 2021) e sei trofei, tra cui lo scudetto della seconda stella, Inzaghi l’aveva presa da un po’, e di certo la sconfitta in finale di Champions ha fatto evaporare i restanti dubbi". Così il quotidiano La Repubblica racconta dell'addio di Inzaghi all'Inter.

E racconta anche di una telefonata, anzi due, ricevute da Inzaghi lunedì sera, quella di Marotta e quella di Ausilio "che hanno sondato il suo umore e gli hanno chiesto se dovessero aspettarsi qualche sorpresa dal colloquio del giorno seguente. Ma lui aveva già deciso. Ieri nel primo pomeriggio un’auto del club nerazzurro ha prelevato Inzaghi e la moglie Gaia Lucariello nella loro casa in zona Moscova e li ha portati in un hotel del centro di Milano, dove ad attenderli c’erano Marotta, Ausilio, il suo braccio destro Baccin e l’avvocato Capellini, l’uomo dei contratti (e non solo) dell’Inter. Hanno evitato il confronto in sede, probabilmente per non essere costretti a esporsi con i giornalisti appostati in viale della Liberazione. L’incontro è stato breve: Simone ha comunicato ai vertici interisti la sua decisione, salutare e andare all’Al-Hilal. Ai dirigenti ha spiegato di aver esaurito ogni motivazione, svuotato di energie anche per il 5-0 col Psg, una delusione troppo forte per poter proseguire. L’Inter ha cercato timidamente di fargli cambiare idea, ma per Inzaghi non era più questione di stipendio o promesse di mercato. Voleva una nuova avventura", spiega il quotidiano.

Il sostituto Secondo il giornale ora l'Inter punterà tutto su Cesc Fabregas. "L’obiettivo di Beppe Marotta, che lo studia da settimane, è portarlo subito alla Pinetina. Il giorno decisivo potrebbe essere oggi. I rapporti con il club della famiglia indonesiana Hartono sono ottimi. E fra società e tecnico c’è un gentlemen’s agreement, per cui l’allenatore può svincolarsi se a chiamarlo è un top club. Se il trentottenne catalano dovesse lasciarsi convincere dall’Inter, dopo aver respinto il corteggiamento di Leverkusen e Roma, il presidente Mirwan Suwarso non lo tratterrebbe. Per quanto riguarda le azioni del Como che Fabregas ha in portafoglio, sarebbe la stessa proprietà del club a riacquistarle, liberandolo dal potenziale conflitto di interessi", si legge.

Scartata invece, sempre secondo La Repubblica - l’ipotesi Roberto De Zerbi, che non risponde al profilo che interessa al club. "Resta in campo il nome di Cristian Chivu, ex tecnico delle giovanili nerazzurre, che ha portato il Parma alla salvezza. Più staccati Patrick Vieira, che con il Genoa discute il rinnovo e sta plasmando lo staff inserendo suoi uomini, e Thiago Motta. Sull’ex Juve c’è l’Atalanta. Ma se a chiamare fossero gli altri nerazzurri lombardi, potrebbe ripensarci. Intanto, i bookmaker online fanno da termometro a un’operazione- nostalgia degli scommettitori: nella giornata di ieri sono crollate le quote per chi punta soldi su un ritorno a Milano di Mourinho".

(fonte: La Repubblica)