Ieri l'addio all'Inter, oggi la partenza per Parigi. Simone Inzaghi ha fatto il primo passo per la sua nuova vita da allenatore dell'Al-Hilal. Dopo l'incontro di ieri con Ausilio e Marotta in cui ha comunicato di voler lasciare il club nerazzurro oggi è diretto nella capitale francese per incontrare i dirigenti del club che gli ha fatto un'offerta da capogiro, cinquanta mln di euro in due anni, per accettare di allenare in Arabia Saudita.