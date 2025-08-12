"Il 23enne è corteggiato quest'estate e i finalisti di Champions League sono tra i contendenti più accreditati per assicurarselo", dice RMC Sport

Matteo Pifferi Redattore 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 08:18)

Maghnes Akliouche nel mirino dell'Inter. Ieri l'Equipe ha lanciato la bomba: l'Inter è interessata al fantasista del Monaco, andato a segno proprio nell'amichevole disputata nel Principato di Monaco tra i monegaschi e l'Inter.

"Come riportato da L'Équipe e confermato da RMC Sport, il centrocampista offensivo del Monaco Maghnes Akliouche è nel mirino dell'Inter. Il 23enne è corteggiato quest'estate e i finalisti di Champions League sono tra i contendenti più accreditati per assicurarselo", conferma il portale francese RMC Sport che spiega come proprio dopo l'amichevole, Akliouche ha attirato l'attenzione della dirigenza interista.

"I finalisti dell'ultima Champions League, battuti dal PSG (5-0), sono venuti a chiedere informazioni sull'uomo che ha segnato 7 gol e fornito 12 assist in 43 partite (tutte le competizioni) la scorsa stagione. Ma se l'ASM non bloccherà il trasferimento, il Monaco non svenderà comunque il suo gioiello, visto che la richiesta si aggira sui 70 milioni di euro. Abbastanza per dissuadere più di una pretendente - si è parlato di Paris , City o Liverpool - dal fare un'offerta per il giocatore che è ancora sotto contratto fino al 2028 con il club del Principato", aggiunge RMC Sport anche se, si legge sempre sul portale, Akliouche potrebbe andare via anche per un'offerta anche più in linea con le aspettative.

E intanto il calciatore si è dichiarato pronto per giocare sabato sera per il primo match di campionato contro il Le Havre.