Si è parlato di Doué, ma ci sono anche altri nomi. Tra questi anche Belghali del Verona, reduce da un buon Mondiale con la maglia dell'Algeria:

"Il filo con Doué è stato subito riallacciato e le cifre in ballo potrebbero essere superiori ai 25 milioni pattuiti per Khalaili. Se l’accordo col giocatore preoccupa relativamente, è più complicato soddisfare le richieste dello Strasburgo, bottega tra le più care di Francia. Inevitabile, dunque, tenere d’occhio anche altre strade, dal fiorentino Dodo al genoano Norton-Cuffy, entrambi però molto indietro nelle gerarchie. Senza dimenticarsi che, a tempo debito, all’Inter avevano chiesto informazioni anche su Rafik Belghali dell’Hellas: è un altro reduce da un buon Mondiale in maglia africana, quella dell’Algeria".