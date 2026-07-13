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Inter, ecco i nomi per la fascia: “Oltre a Doué c’è nome reduce da un ottimo Mondiale”

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Dopo l'esito degli esami supplementari a cui si è sottoposto Khalaili, l'Inter deve inevitabilmente guardarsi attorno per scegliere il sostituto
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Dopo l'esito degli esami supplementari a cui si è sottoposto Khalaili, l'Inter deve inevitabilmente guardarsi attorno per scegliere il sostituto.

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Si è parlato di Doué, ma ci sono anche altri nomi. Tra questi anche Belghali del Verona, reduce da un buon Mondiale con la maglia dell'Algeria:

Inter, ecco i nomi per la fascia: “Oltre a Doué c’è nome reduce da un ottimo Mondiale”- immagine 3
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"Il filo con Doué è stato subito riallacciato e le cifre in ballo potrebbero essere superiori ai 25 milioni pattuiti per Khalaili. Se l’accordo col giocatore preoccupa relativamente, è più complicato soddisfare le richieste dello Strasburgo, bottega tra le più care di Francia. Inevitabile, dunque, tenere d’occhio anche altre strade, dal fiorentino Dodo al genoano Norton-Cuffy, entrambi però molto indietro nelle gerarchie. Senza dimenticarsi che, a tempo debito, all’Inter avevano chiesto informazioni anche su Rafik Belghali dell’Hellas: è un altro reduce da un buon Mondiale in maglia africana, quella dell’Algeria".

(Fonte: Gazzetta dello Sport)

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