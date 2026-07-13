«Abbiamo appreso poco fa una notizia. Avevamo negoziato l'arrivo di Khalaili ma Khalaili non ha superato la visita di idoneità». Lo ha annunciato direttamente il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta. Salta quindi ufficialmente l'affare che avrebbe portato il giocatore dell'Union Saint-Gilloise, per 25 mln di euro più bonus, all'Inter.

«Non posso addentrarmi per questione di privacy, in Italia la legge sulla salute è molto severa. Non è una ricusazione dello staff medico dell'Inter - che avrebbe avuto diritto di esprimersi in merito come è successo anche in passato anche con altri club - ma è del Coni. E' una situazione di causa di forza maggiore, dobbiamo solo attenerci. Parliamo della tutela della salute. E dove non c'è idoneità nessun cittadino italiano o straniero senza può prendere parte a gare ufficiali. Ci tenevo a comunicarvelo con grande rammarico. Era una cosa portata avanti da Ausilio. Purtroppo questa notizia ci porta dispiacere anche perché adesso dobbiamo ad un'eventuale alternativa», ha sottolineato il presidente.