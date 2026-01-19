L’Inter alza l’offerta per Jakirovic: le cifre! “Il club è convinto che…”

"Teniamo il nome però sempre dalla Croazia di Leon Jakirovic della Dinamo Zagabria, che all’Inter piace tanto. Ausilio lo ha fatto seguire da tanto tempo, è sotto osservazione da mesi e l’operazione è assolutamente in corso. L’Inter è partita da un’offerta di circa 2,5 milioni, c’è bisogno di uno sforzo in più, la richiesta è 5/6 ma l’Inter sta migliorando l’offerta sia lato club che col giocatore, ma con grande serenità.