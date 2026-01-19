Sfumato Branimir Mlacic, l'Inter guarda comunque in Croazia per presente e soprattutto futuro. Ecco quanto svelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter L’Inter alza l’offerta per Jakirovic: le cifre! “Il club è convinto che…”
calciomercato
L’Inter alza l’offerta per Jakirovic: le cifre! “Il club è convinto che…”
Sfumato Branimir Mlacic, l'Inter guarda comunque in Croazia per presente e soprattutto futuro: le novità di Fabrizio Romano
"Teniamo il nome però sempre dalla Croazia di Leon Jakirovic della Dinamo Zagabria, che all’Inter piace tanto. Ausilio lo ha fatto seguire da tanto tempo, è sotto osservazione da mesi e l’operazione è assolutamente in corso. L’Inter è partita da un’offerta di circa 2,5 milioni, c’è bisogno di uno sforzo in più, la richiesta è 5/6 ma l’Inter sta migliorando l’offerta sia lato club che col giocatore, ma con grande serenità.
Questi sono investimenti per il futuro, non da prima squadra oggi ecco. L’Inter è convinta che possano giocarsela per la squadra del domani, non sono discorsi che fanno strappare i capelli in società ecco".
© RIPRODUZIONE RISERVATA