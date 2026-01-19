fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Akanji resterà all’Inter. Mlacic saltato ma può arrivare quest’altro talento”

calciomercato

Romano: “Akanji resterà all’Inter. Mlacic saltato ma può arrivare quest’altro talento”

Dal futuro di Manuel Akanji alla verità su Branimir Mlacic e non solo, ecco le ultimissime di Romano sul mercato dell'Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Romano: “Akanji resterà all’Inter. Mlacic saltato ma può arrivare quest’altro talento”- immagine 2

Fabrizio Romano dice tutto sul mercato dell'Inter. Dal futuro di Manuel Akanji alla verità su Branimir Mlacic e non solo, ecco le ultimissime dal suo canale YouTube.

© RIPRODUZIONE RISERVATA