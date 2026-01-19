Fabrizio Romano dice tutto sul mercato dell'Inter. Dal futuro di Manuel Akanji alla verità su Branimir Mlacic e non solo, ecco le ultimissime dal suo canale YouTube.
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Akanji resterà all’Inter. Mlacic saltato ma può arrivare quest’altro talento”
calciomercato
Romano: “Akanji resterà all’Inter. Mlacic saltato ma può arrivare quest’altro talento”
Dal futuro di Manuel Akanji alla verità su Branimir Mlacic e non solo, ecco le ultimissime di Romano sul mercato dell'Inter