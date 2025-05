Inter, aperto file su Zirkzee: perché piace e come si può chiudere l’affare

Cosa spinge l'Inter a pensare a lui? Si legge sul giornale: "Come si può ben capire, l’olandese sarebbe il tassello ideale. Vero che al Manchester United è andata male quest’anno, e proprio per questo motivo c’è margine per aprire una trattativa, ma in Serie A, nell’ultima stagione al Bologna, aveva fatto la differenza, mostrando doti fuori dal comune e che farebbero un gran comodo.

In nerazzurro, insomma, porterebbe la sua qualità tecnica, fantasia e pure fisicità. Magari non è un bomber straordinario, ma in questo senso ha certamente margini di crescita (è un classe 2001) e, inoltre, ha la capacità di far segnare i compagni. In aggiunta, con le sue caratteristiche, non avrebbe alcuna difficoltà a giocare assieme sia a Lautaro sia a Thuram. Anzi, potrebbe regalare qualche soluzione tattica supplementare, magari assieme ad un altro trequartista.

L'aspetto economico potrebbe non rappresentare un ostacolo insormontabile. A patto che dallo United, che rischia di non qualificarsi nemmeno quest'anno per la Champions League, scenda a patti sulla formula: "L’idea del club nerazzurro, comunque, è di proporre allo United un prestito con diritto di riscatto, che, magari, a determinate condizioni, potrebbe trasformarsi in obbligo. Un’estate fa, i Red Devils pagarono la clausola da 40 milioni per prelevare Zirkzee dal Bologna. Non è una cifra stratosferica per un attaccante di primo livello, che per di più ha perso valore negli ultimi 12 mesi. E pure l’ingaggio non sarebbe un ostacolo, visto che ci attestiamo sui 3,5 milioni a stagione più bonus".