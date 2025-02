Niente botti, solo un'operazione in entrata. Il mercato dell'Inter è riassumibile in poche righe: Palacios e Buchanan out, in Zalewski. L'altro colpo in entrata, Petar Sucic, è un investimento per il centrocampo in vista della prossima stagione quando l'Inter, per forza di cose, dovrà mettere mano alla rosa. "Tutto prevedibile e ampiamente previsto. Zero rischi, zero spese per la sessione attuale con la squadra che viaggia a ottimi ritmi, eppure un pensiero per il futuro che si fa sempre più concreto e vicino: rivoluzionare l’attacco. Anche se una possibilità di anticipare qualche manovra c’è stata", sottolinea Sky Sport.