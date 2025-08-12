Spunta una nuova pretendente per Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, fuori dai programmi dell'Inter, secondo gianlucadimarzio.com sarebbe finito nel mirino del Torino.
Inter, nuova pretendente per Asllani: forte interesse del Torino, la situazione
Il centrocampista albanese, che fin qui ha rifiutato ogni destinazione, sarebbe finito nel mirino del club granata
Il club granata è alla ricerca di rinforzi per il reparto mediano, e il tecnico Baroni potrebbe puntare sull'ex Empoli anche nell'ottica di un cambio di modulo, con il passaggio al 4-3-3, affidandogli un ruolo centrale nel progetto.
L'affare si prospetta comunque complicato da chiudere, in primis per una questione economica. Resta poi da vedere la volontà del giocatore, che fin qui ha rifiutato tutte le opzioni presentate.
