Attaccante classe 2001, sotto contratto con il Corinthians fino al 31 dicembre 2027, Yuri Alberto è reduce da un 2024 da protagonista, con 31 gol e 7 assist in 57 presenze complessive. Nel 2025, invece, è a quota 3 centri in 9 apparizioni, inclusa la recente doppietta rifilata al Santos. Per lui si parla anche di un'imminente prima convocazione da parte della Nazionale brasiliana.