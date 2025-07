Anche Sebastiano Esposito potrebbe entrare nei futuri discorsi di mercato, qualora il Sassuolo a sua volta si liberasse di alcuni esuberi. La punta campana ad oggi non rappresenta una priorità, ma potrebbe diventare un’opportunità per un investimento da 5-6 milioni di euro (se Cagliari e Fiorentina non affondassero il colpo su di lui).

Al momento invece l’approdo di Buchanan in neroverde è da escludere. Non solo il calciatore non è – per usare un eufemismo – convinto della possibile destinazione, ma prima il Sassuolo dovrà eventualmente vendere al giusto prezzo Laurienté: finché non esce il francese, non c’è spazio per il canadese".