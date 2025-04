"Kim Min-jae non è considerato intoccabile al Bayern. Sebbene il club non stia cercando attivamente di venderlo, sarebbe aperto ad ascoltare offerte adeguate in estate. Se dovesse andarsene, il Bayern reinvestirebbe il ricavato. Nel frattempo, sta pianificando la prossima stagione con Kim, Upamecano, Ito, Dier e Stanišić come difensori centrali. Il contratto di Kim scade nel 2028".