Inter e Atalanta si sono sentite per Ademola Lookman, c'è stata una formalizzazione dell'offerta da parte della squadra milanese: 40 mln in prestito con obbligo di riscatto. Un'offerta che non piace all'Atalanta né per la cifra né per la formula. Per questo ci sarà da capire la situazione rispetto alla volontà del calciatore.