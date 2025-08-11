Può essere la settimana del dentro o fuori per capire dove penderà la bilancia sulla questione Ademola Lookman-Inter. Lo spiega Sky Sport, che fa il punto della situazione: "Ora lui è ancora all'estero, non c'è ancora stato contatto tra Atalanta ed Inter, neanche tra intermediari: ma lo stallo non può continuare per sempre.
L'Inter continua a volerlo e non è ancora andata sulle alternative, l'Atalanta non ha mai aperto alla sua cessione e non ha ancora preso l'attaccante al posto di Retegui: ma prima o poi bisogna prendere una decisione.
Può essere la settimana in cui riusciremo a capire se la telenovela finirà ma è necessario che l'Atalanta apra alla cessione e che l'Inter ritocchi l'offerta con magari un giovane o un giocatore che può interessare. Lookman rimane assolutamente un obiettivo, ma stiamo arrivando quasi alla fine: non si arriverà al 31 di agosto".
