C'è un nome nuovo sulla lista dell'Inter per quanto riguarda il reparto offensivo in vista della prossima stagione: è quello di Evangelos Pavlidis. Secondo l'esperto di mercato turco Ekrem Konur, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino l'attaccante greco del Benfica, classe '98, al primo anno in Portogallo dopo aver fatto benissimo in Olanda con le maglie di Willem II prima e AZ Alkmaar dopo.