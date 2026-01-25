"Ivan Perisic tiene le dita incrociate nella speranza di tornare a vestire la maglia dell’Inter. L’entourage dell’esterno croato ha già stretto la mano al direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, che però non ha al momento l’ok da parte del PSV. Non resta che attendere quello che sarà l’esito della gara tra gli olandesi e il Bayern Monaco, che si giocherà in contemporanea tra l’altro con Borussia Dortmund-Inter. Dovessero salutare la Champions League, potrebbero seriamente prendere in considerazione l’idea di accontentare il giocatore croato che al momento ha ancora un anno e mezzo di contratto con loro. Altrimenti, a pochi giorni dalla deadline del mercato invernale, in viale della Liberazione dovranno battere altre piste per colmare una lacuna che è sotto gli occhi di tutti. Il focus per l’immediato è su quella zona di campo", scrive il Corriere dello Sport.