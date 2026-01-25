L'Inter continua a insistere con il Psv per riavere l'esterno croato Ivan Perisic, ma dovrà attendere. Se uscisse dalla Champions la posizione potrebbe cambiare.
calciomercato
Inter, attesa Perisic. C’è già la stretta di mano con Ausilio: cosa manca. E per la porta…
"Ivan Perisic tiene le dita incrociate nella speranza di tornare a vestire la maglia dell’Inter. L’entourage dell’esterno croato ha già stretto la mano al direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, che però non ha al momento l’ok da parte del PSV. Non resta che attendere quello che sarà l’esito della gara tra gli olandesi e il Bayern Monaco, che si giocherà in contemporanea tra l’altro con Borussia Dortmund-Inter. Dovessero salutare la Champions League, potrebbero seriamente prendere in considerazione l’idea di accontentare il giocatore croato che al momento ha ancora un anno e mezzo di contratto con loro. Altrimenti, a pochi giorni dalla deadline del mercato invernale, in viale della Liberazione dovranno battere altre piste per colmare una lacuna che è sotto gli occhi di tutti. Il focus per l’immediato è su quella zona di campo", scrive il Corriere dello Sport.
"Per il futuro, invece, bisognerà ragionare su tutti i reparti. Nelle prossime settimane i dirigenti dell’Inter si muoveranno già per sistemare la questione portiere, con Sommer destinato a salutare a giugno. Il gradimento per Vicario è noto da tempo: un tentativo sarà fatto, ma il portiere italiano non è l’unico in lista. Intanto è in chiusura ormai la trattativa per la cessione di Tomas Palacios. Il difensore classe 2003, che in nerazzurro ha collezionato appena ventisei minuti in tre presenze totali, vestirà la maglia dell’Estudiantes: volerà in Argentina con la formula del prestito con diritto di riscatto", aggiunge il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA