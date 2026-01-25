"Luis Henrique via? Chivu l’ha protetto: «I tifosi non gli perdonano niente e non è giusto, bisogna sostenerlo». Fin qui gli ha regalato 15 partite dal 1’ su 23, ma l’unica prova da 7 è stata contro il Como, dove ha confezionato un assist. La media voto è di 5,71, con 7 insufficienze. Al di là delle attenuanti – l’impatto con la Serie A, San Siro, il ruolo con compiti più difensivi per sganciare Dimarco… - ci si aspettava qualcosa in più", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Per questo l’Inter ha puntato prima Cancelo e poi Perisic, 37 anni a breve, 5 gol e 10 assist col Psv. Ivan ha già l’accordo coi nerazzurri. Se gli olandesi usciranno dalla Champions si tenterà l’affondo. Nel frattempo, Luis Henrique può partire già a gennaio: piace al Bournemouth e al Besiktas. L’Inter punta a trovare un accordo a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. E Dumfries? Scalpita per tornare prima del previsto. Occhio al contesto, però: Luis Henrique partirebbe solo se arrivasse Perisic o comunque un esterno. Tolto Denzel, Chivu ha Diouf, Darmian e Carlos Augusto. Il primo è una mezzala adattata, il secondo ha giocato 27' in tutto l’anno, il brasiliano a destra fa fatica. Scenari da considerare", spiega La Gazzetta.