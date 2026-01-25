FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Luis Henrique fuori? Ecco lo scenario Inter: tutto dipende da Perisic. E Dumfries accelera

calciomercato

Luis Henrique fuori? Ecco lo scenario Inter: tutto dipende da Perisic. E Dumfries accelera

Luis Henrique fuori? Ecco lo scenario Inter: tutto dipende da Perisic. E Dumfries accelera - immagine 1
L'esterno brasiliano non convince, nonostante la fiducia di Chivu. SUlle sue tracce ci sono due club e potrebbe partire già a gennaio
Andrea Della Sala Redattore 

L'esterno brasiliano Luis Henrique non convince, nonostante la fiducia di Chivu. Sulle sue tracce ci sono due club e potrebbe partire già a gennaio.

Luis Henrique fuori? Ecco lo scenario Inter: tutto dipende da Perisic. E Dumfries accelera- immagine 2

"Luis Henrique via? Chivu l’ha protetto: «I tifosi non gli perdonano niente e non è giusto, bisogna sostenerlo». Fin qui gli ha regalato 15 partite dal 1’ su 23, ma l’unica prova da 7 è stata contro il Como, dove ha confezionato un assist. La media voto è di 5,71, con 7 insufficienze. Al di là delle attenuanti – l’impatto con la Serie A, San Siro, il ruolo con compiti più difensivi per sganciare Dimarco… - ci si aspettava qualcosa in più", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Luis Henrique fuori? Ecco lo scenario Inter: tutto dipende da Perisic. E Dumfries accelera- immagine 3
Getty Images

"Per questo l’Inter ha puntato prima Cancelo e poi Perisic, 37 anni a breve, 5 gol e 10 assist col Psv. Ivan ha già l’accordo coi nerazzurri. Se gli olandesi usciranno dalla Champions si tenterà l’affondo. Nel frattempo, Luis Henrique può partire già a gennaio: piace al Bournemouth e al Besiktas. L’Inter punta a trovare un accordo a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. E Dumfries? Scalpita per tornare prima del previsto. Occhio al contesto, però: Luis Henrique partirebbe solo se arrivasse Perisic o comunque un esterno. Tolto Denzel, Chivu ha Diouf, Darmian e Carlos Augusto. Il primo è una mezzala adattata, il secondo ha giocato 27' in tutto l’anno, il brasiliano a destra fa fatica. Scenari da considerare", spiega La Gazzetta.

Leggi anche
Romano: “Perisic vuole l’Inter, ma non sarebbe gratis: la verità e cosa manca! Per...
Stankovic show anche in Bruges-Waregem, altri 2 gol! Le condizioni per il ritorno all’Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA