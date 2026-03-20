"Certamente i profili alla Muharemovic, giovane talento del Sassuolo sul quale la Juve ha ancora voce in capitolo, sono appetibili per creare patrimonio. Ma occorrono anche rinforzi pronti all’uso per mantenere competitività: Gimenez, che ha 31 anni e da 13 gioca nell’Atletico, a certe condizioni può diventare un’opportunità. Come il coetaneo centrocampista Goretzka, che sembra vicino all’addio al Bayern ed è stato offerto a tutte le grandi italiane", aggiunge il quotidiano.
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