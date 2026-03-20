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Inter, a Londra Ausilio pensa anche alla difesa. Sondaggio per un top: “Può essere un’occasione”

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In occasione della gara di Champions tra Tottenham e Atletico Madrid, c'è stata anche l'occasione di approfondire alcuni discorsi di mercato
Andrea Della Sala Redattore 

Non solo Vicario nel viaggio londinese di Ausilio e Baccin. In occasione della gara di Champions tra Tottenham e Atletico Madrid, c'è stata anche l'occasione di approfondire alcuni discorsi di mercato.

"Naturalmente a Londra possono essere successe tante altre cose. C’è chi giura anzi che Ausilio abbia chiesto delucidazioni su José Gimenez, difensore e capitano della nazionale uruguaiana in scadenza di contratto con l’Atletico. Dovendo sostituire almeno due calciatori in partenza perché svincolati, cioè Acerbi e De Vrij, è logico che l’Inter cerchi specialisti del settore. In più Bastoni piace al Barcellona e non esclude di cambiare campionato, non soltanto per il clima ostile che si è creato attorno a lui", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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"Certamente i profili alla Muharemovic, giovane talento del Sassuolo sul quale la Juve ha ancora voce in capitolo, sono appetibili per creare patrimonio. Ma occorrono anche rinforzi pronti all’uso per mantenere competitività: Gimenez, che ha 31 anni e da 13 gioca nell’Atletico, a certe condizioni può diventare un’opportunità. Come il coetaneo centrocampista Goretzka, che sembra vicino all’addio al Bayern ed è stato offerto a tutte le grandi italiane", aggiunge il quotidiano.

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