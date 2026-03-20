"Naturalmente a Londra possono essere successe tante altre cose. C’è chi giura anzi che Ausilio abbia chiesto delucidazioni su José Gimenez, difensore e capitano della nazionale uruguaiana in scadenza di contratto con l’Atletico. Dovendo sostituire almeno due calciatori in partenza perché svincolati, cioè Acerbi e De Vrij, è logico che l’Inter cerchi specialisti del settore. In più Bastoni piace al Barcellona e non esclude di cambiare campionato, non soltanto per il clima ostile che si è creato attorno a lui", sottolinea La Gazzetta dello Sport.