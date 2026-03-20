FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Sportitalia: “Inter, da Londra può riaprirsi la pista con il Chelsea per prendere…”

calciomercato

Mercato, Sportitalia: “Inter, da Londra può riaprirsi la pista con il Chelsea per prendere…”

Mercato, Sportitalia: “Inter, da Londra può riaprirsi la pista con il Chelsea per prendere…” - immagine 1
Non solo per Vicario, il dirigente nerazzurro sembra essere partito per l'Inghilterra per capire la fattibilità di un'altra operazione
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Missione londinese per il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio: non solo per Vicario, il dirigente nerazzurro sembra essere partito per l'Inghilterra per capire la fattibilità di un'altra operazione.

Mercato, Sportitalia: “Inter, da Londra può riaprirsi la pista con il Chelsea per prendere…”- immagine 2
Getty

Lo racconta Sportitalia: "Dopo un tentativo nella scorsa estate, rivelatosi impraticabile per questioni economiche e tecniche, potrebbe riaprirsi la pista che porta ad Andrey Santos. Il centrocampista brasiliano resta molto apprezzato dal management nerazzurro, con la speranza che, a distanza di un anno, possano esserci condizioni più favorevoli per affondare il colpo".

Leggi anche
Inter, nome di mercato ‘nascosto’ per l’estate! Un giovane può tornare a Milano per… 1 solo milione
Daily Mail: “Inter vicina a chiudere Vicario, Ausilio ha incontrato l’agente! Ecco...

© RIPRODUZIONE RISERVATA