Missione londinese per il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio: non solo per Vicario, il dirigente nerazzurro sembra essere partito per l'Inghilterra per capire la fattibilità di un'altra operazione.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Sportitalia: “Inter, da Londra può riaprirsi la pista con il Chelsea per prendere…”
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Mercato, Sportitalia: “Inter, da Londra può riaprirsi la pista con il Chelsea per prendere…”
Non solo per Vicario, il dirigente nerazzurro sembra essere partito per l'Inghilterra per capire la fattibilità di un'altra operazione
Lo racconta Sportitalia: "Dopo un tentativo nella scorsa estate, rivelatosi impraticabile per questioni economiche e tecniche, potrebbe riaprirsi la pista che porta ad Andrey Santos. Il centrocampista brasiliano resta molto apprezzato dal management nerazzurro, con la speranza che, a distanza di un anno, possano esserci condizioni più favorevoli per affondare il colpo".
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