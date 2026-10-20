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Gustavo Varela come Donyell Malen: 6 gol in 6 partite di campionato per l’attaccante del Monza, uno in meno del capocannoniere della Serie A Antonio Raimondo (7 reti). Il centravanti portoghese classe 2005 dei brianzoli si è preso la scena anche ieri al Brianteo, dove c’era Dario Baccin a vedere dal vivo Monza-Cagliari.

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Il direttore sportivo dell’Inter è stato sicuramente impressionato dall’ennesima grande prova di Varela, ma non solo. Ecco quanto evidenziato da calciomercato.com: “La presenza di Baccin si spiega per osservare dal vivo due calciatori del Cagliari: il centrocampista italo-svizzero Alessandro Romano (classe 2006 ex Roma, fatto esordire da Roberto Mancini in Nazionale) e l'attaccante senegalese Paul Mendy (classe 2007).

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Quest'ultimo è coetaneo di Jay Robinson. L'esterno d'attacco inglese, in prestito al Monza ma di proprietà del Southampton, ha rubato l'occhio a Baccin. Colpendo anche un palo e segnando un gol su assist del solito Varela, premiato come miglior giocatore della partita”, si legge.