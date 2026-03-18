Il futuro di Alessandro Bastoni è più che mai in dubbio. Le voci sul futuro del difensore nerazzurro si moltiplicano. La Gazzetta dello Sport disegna i possibili scenari.
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Inter, 4 super big su Bastoni. Tre opzioni se parte: la terza è più che mai rivoluzionaria
"Di sicuro c'è che non mancano le squadre interessate al giocatore nerazzurro, anche perché incarna alla perfezione il concetto di difensore moderno. E sono infatti società dal pensiero moderno quelle che da tempo lo monitorano: su tutte (e pure più di recente) il Barcellona, prospettiva parecchio interessante per Bastoni stesso, ma mesi fa si erano avvicinate anche Liverpool, Chelsea, Bayern Monaco.
La sensazione è che, se dalle parti di viale della Liberazione dovesse arrivare l'offerta giusta, probabilmente l'Inter non considererebbe più Bastoni un incedibile. E anzi possa essere proprio il suo addio a finanziare almeno parte del prossimo mercato nerazzurro. Ma allo stesso tempo si aprirebbe in primis una gigantesca voragine in difesa, e poi un altrettanto grande dubbio tecnico: chi sarebbe il sostituto di Bastoni, oggi e domani?"
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