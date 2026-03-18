"Di sicuro c'è che non mancano le squadre interessate al giocatore nerazzurro, anche perché incarna alla perfezione il concetto di difensore moderno. E sono infatti società dal pensiero moderno quelle che da tempo lo monitorano: su tutte (e pure più di recente) il Barcellona, prospettiva parecchio interessante per Bastoni stesso, ma mesi fa si erano avvicinate anche Liverpool, Chelsea, Bayern Monaco.