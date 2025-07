"Quindi, se l’Inter non alzerà la proposta (ma è decisa a farlo) e l’Atalanta non farà sconti, il rischio è che tra domani e dopo la trattativa vada in fumo, insieme all’intesa già trovata dal giocatore per il suo quinquennale. Marotta ha detto 2 o 3 giorni non a caso: tra domani e dopo Lookmanavrà recuperato dallo stiramento al polpaccio e dovrà decidere se partire col resto della squadra per l’amichevole a Lipsia. L’Inter non vuole arrivare al piano B, Nico Gonzalez, ma sa che l’Atalanta, dopo averle dato priorità, ascolterebbe la proposta dell’Atletico senza un’offerta più alta", si legge sulle pagine locali del quotidiano.