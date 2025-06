L'Inter da tempo monitora Giovanni Leoni che non è il sostituto di Bisseck ma potrebbe essere l'investimento top per la difesa

Matteo Pifferi Redattore 26 giugno 2025 (modifica il 26 giugno 2025 | 11:46)

Non è un mistero che l'Inter abbia cerchiato in rosso il nome di Giovanni Leoni per la difesa. Il talento del Parma ha impressionato tutti sin dalle prime partite giocate in Serie A ed è pronta a partire un'asta per lui.

Il Milan è interessato ma anche l'Inter è in piena corsa. "La società è pronta al rilancio, ma sempre secondo le linee guida dettate dal californiano Oaktree: dentro solo talento giovane, sul punto di esplodere, sia in campo che nel valore del cartellino. In pratica, l’identikit di Leoni", commenta La Gazzetta dello Sport che però poi apre ad una possibile cessione in difesa.

"In un reparto segnato dalle rughe del tempo come la difesa, e in cui il 24enne Yann Bisseck potrebbe finire in Premier (la richiesta di partenza dell’Inter è intorno ai 40), i nerazzurri sono pure pronti a venire incontro al Parma pur di avere prima o poi Leoni. La possibilità di lasciarlo in prestito un anno al Tardini non è esclusa nella trattativa, anzi è una ipotesi da seguire. Ad esempio, aiuterebbe gli emiliani a non sparare troppo in alto col prezzo", chiosa il quotidiano.