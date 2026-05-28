Il difensore tedesco ha diversi estimatori tra Germania e Inghilterra: il cambio procuratore può diventare un fattore

Il difensore tedesco ha estimatori in Bundesliga e in Premier League, come rivela La Gazzetta dello Sport:

“Negli ultimi giorni l’Inter ha verificato quanto forte e sparso sia l’interesse per Yann Bisseck, sia dalla “sua” Germania che dalla Premier League”.