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Inter, Premier e Bundesliga su Bisseck: no a 30 mln, c’è il prezzo per una ‘ricca plusvalenza’

Inter Bisseck
Il difensore tedesco ha diversi estimatori tra Germania e Inghilterra: il cambio procuratore può diventare un fattore
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Se il futuro di Alessandro Bastoni sembra ormai definitivo, con le percentuali di permanenza all’Inter sempre più alte, non si può dire lo stesso per quanto riguarda Yann Bisseck.

Il difensore tedesco ha estimatori in Bundesliga e in Premier League, come rivela La Gazzetta dello Sport:

“Negli ultimi giorni l’Inter ha verificato quanto forte e sparso sia l’interesse per Yann Bisseck, sia dalla “sua” Germania che dalla Premier League”.

Inter, Premier e Bundesliga su Bisseck: no a 30 mln, c’è il prezzo per una ‘ricca plusvalenza’- immagine 2
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Il cambio di agente può essere determinante:

“Il tedescone ha appena scelto di rivolgersi a un nuovo, navigato rappresentante: Giovanni Branchini ha ottimi uffici nell’area sportiva nerazzurra e in questi luoghi un cambio di agente alle porte del mercato non è mai casuale”.

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Dal canto suo, l’Inter ha già fissato il prezzo, con una possibile ricca plusvalenza:

“Per il tedesco sono stati già rifiutati più di 30 milioni in passato, ma adesso l’Inter parte da una valutazione di una quarantina”.

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