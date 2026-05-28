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GdS / Inter, contatti per Jones: salta Koné? Occhio a due cessioni in Premier…

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Mosse a centrocampo per il club nerazzurro, che vuole rinforzarsi con il calciatore del Liverpool: Koné rappresenta un'alternativa
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Palestra-Dumfries, ma non solo. L’Inter lavora su più fronti - in entrata e in uscita - in vista della prossima stagione. Oltre al futuro dell’olandese, che potrebbe sfruttare la clausola rescissoria e salutare e i nerazzurri, resta da definire il futuro di Luis Henrique.

“Ausilio considera un buon asset da sistemare dopo una stagione così così: poteva partire a gennaio (Bournemouth), invece è rimasto perché l’Inter non è riuscita a prendere Cancelo - scrive La Gazzetta dello Sport -. Ma adesso, con la promozione di Diouf che resterà esterno di fantasia, per lui non c’è più spazio: in Inghilterra e Spagna qualche estimatore potrebbe restituire all’Inter una cifra non lontana da quella pagata al Marsiglia (25 milioni)”.

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Con lui potrebbe partire Davide Frattesi, che potrebbe entrare in un possibile scambio con Manu Koné con la Roma o volare in Premier League. L’Inter, nel frattempo, ha già trovato il suo erede: Curtis Jones, classe 2001 del Liverpool.

“Martedì sera a Montecarlo, a margine della festa del procuratore Pastorello, Ausilio ha parlato al collega del Liverpool, Richard Hughes. L’Inter punta a sfruttare l’accordo con il giocatore e il contratto in scadenza nel 2027. Ma Jones è uno dei 16 titolari a disposizione di Arne Slot: difficilmente si muoverà per meno di 25 milioni. La trattativa è appena cominciata” rivela La Rosea.

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Il quotidiano conclude:

“E’ però evidente che, salvo cessioni sorprendenti, il rinnovo di Mkhitaryan abbassi la quota di investimenti dedicata al centrocampo. In questo momento Koné, che la Roma ha valutato 50 milioni, è alternativo a Jones e non più complementare”.

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