Mosse a centrocampo per il club nerazzurro, che vuole rinforzarsi con il calciatore del Liverpool: Koné rappresenta un'alternativa

Alessandro De Felice Redattore 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 08:32)

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Palestra-Dumfries, ma non solo. L’Inter lavora su più fronti - in entrata e in uscita - in vista della prossima stagione. Oltre al futuro dell’olandese, che potrebbe sfruttare la clausola rescissoria e salutare e i nerazzurri, resta da definire il futuro di Luis Henrique.

“Ausilio considera un buon asset da sistemare dopo una stagione così così: poteva partire a gennaio (Bournemouth), invece è rimasto perché l’Inter non è riuscita a prendere Cancelo - scrive La Gazzetta dello Sport -. Ma adesso, con la promozione di Diouf che resterà esterno di fantasia, per lui non c’è più spazio: in Inghilterra e Spagna qualche estimatore potrebbe restituire all’Inter una cifra non lontana da quella pagata al Marsiglia (25 milioni)”.

Con lui potrebbe partire Davide Frattesi, che potrebbe entrare in un possibile scambio con Manu Koné con la Roma o volare in Premier League. L’Inter, nel frattempo, ha già trovato il suo erede: Curtis Jones, classe 2001 del Liverpool.

“Martedì sera a Montecarlo, a margine della festa del procuratore Pastorello, Ausilio ha parlato al collega del Liverpool, Richard Hughes. L’Inter punta a sfruttare l’accordo con il giocatore e il contratto in scadenza nel 2027. Ma Jones è uno dei 16 titolari a disposizione di Arne Slot: difficilmente si muoverà per meno di 25 milioni. La trattativa è appena cominciata” rivela La Rosea.

Il quotidiano conclude:

“E’ però evidente che, salvo cessioni sorprendenti, il rinnovo di Mkhitaryan abbassi la quota di investimenti dedicata al centrocampo. In questo momento Koné, che la Roma ha valutato 50 milioni, è alternativo a Jones e non più complementare”.