Cominciano a vedersi le prime facce nella giornata di oggi ad Appiano Gentile: chi non ha preso parte al Mondiale per Club è atteso oggi alla Pinetina. Si legge sul Corriere dello Sport: "Subito il volto nuovo Bonny assieme a Pavard, Bisseck, Calhanoglu e Zielinski. La nuova stagione dell’Inter comincia a muovere i primi passi questa mattina, quando i due difensori e i due centrocampisti faranno i controlli medici in relazione agli infortuni che li avevano costretti a lasciare anzitempo il Mondiale per club a giugno.