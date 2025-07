Manca sempre meno al raduno dell'Inter per cominciare a preparare la prossima stagione. Nella giornata di dopodomani, mercoledì 23 luglio, arriveranno ad Appiano Gentile Pavard, Bisseck, Calhanoglu e Zielinski, che avevano lasciato per infortunio il ritiro negli USA per il Mondiale per Club.