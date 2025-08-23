"L’offerta ufficiale, via mail, è stata inviata il 20 agosto. Nel testo veniva certificata la proposta dell’Inter da 16 milioni di euro per il difensore turco, Yusuf Akçiçek. Seguito in passato anche dal Bologna, il centrale classe 2006 è considerato un predestinato ed è stato promosso a pieni voti pure dagli scout nerazzurri. Gli approfondimenti degli emissari della società milanese hanno convinto quindi il ds Piero Ausilio e il presidente Beppe Marotta a presentare una proposta formale, inviata mercoledì ai vertici della società di Istanbul. Il Fenerbahçe di José Mourinho, però, non fa sconti: la richiesta è di almeno 20 milioni di euro, anche se il desiderio principale resta quello di trattenerlo almeno per un’altra stagione. A quelle cifre, tuttavia, l’Inter non arriverà. L’indicazione, almeno al momento, è che la trattativa è ritenuta chiusa qui", spiega il Corriere dello Sport.

"Adora Mourinho ed è molto affascinato dal suo carisma. All’estero, il giovane calciatore piace ai grandi club europei e lo stesso giocatore punta al salto di qualità, dopo un’estate vissuta sotto i riflettori del calciomercato. È seguito con grande interesse anche dal Psg e dalle top della Bundesliga. Certo, per il Fenerbahçe non sarà facile respingere tutti gli assalti delle grandi società europee, ma a Istanbul hanno le idee molto chiare. La proposta per il promettente difensore turco conferma, di fatto, la strategia dell’Inter per questa fase del mercato. La volontà del club milanese è quella di investire su un profilo internazionale, giovane, da inserire gradualmente e che possa diventare una certezza in vista della prossima stagione. L’Inter cerca quindi un vice Alessandro Bastoni, in grado di crescere e diventare sempre più importante anche in prospettiva futura. Il budget c’è e l’investimento verrà valutato in base alle qualità del calciatore trattato", precisa il quotidiano.