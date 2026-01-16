Servirà ancora qualche settimana prima di rivedere in campo Hakan Calhanoglu. Dipenderà solo dalla gestione dell'infortunio al soleo, non da temi di mercato. Anche Il Giornale in edicola stamattina esclude che il Galatasaray possa strappare il cartellino del centrocampista turco all'Inter nel corso della sessione di gennaio. Anzi, secondo il quotidiano ci sarà possibilità concreta di consolidare il matrimonio con il club nerazzurro. Si legge infatti:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Giornale – Inter, niente Galatasaray per Calhanoglu: si lavora per il rinnovo
calciomercato
Giornale – Inter, niente Galatasaray per Calhanoglu: si lavora per il rinnovo
L'aggiornamento sul futuro del centrocampista turco tornato negli ultimi giorni al centro di voci di mercato
"Il ritorno in patria può attendere. Al di là dei numerosi e incessanti rumors rilanciati dalla Turchia in questi giorni, Hakan Calhanoglu non sta affatto prendendo in considerazione il passaggio al Galatasaray. Anzi, il regista punta a restare all'Inter, che appare pronta in primavera ad avviare le trattative per il rinnovo del centrocampista fino al 2028 con opzione per il 2029. Avanti insieme".
© RIPRODUZIONE RISERVATA