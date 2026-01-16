FC Inter 1908
Repubblica – Frattesi, c’è anche il Newcastle. E il Nottingham spinge ma non con formula giusta

Dopo essere stato nel mirino del Galatasaray e della Juve, il centrocampista ora è diventato un obiettivo della Premier League
In uscita dall’Inter potrebbe esserci Davide Frattesi. Dopo essere stato nel mirino del Galatasaray e della Juve, il centrocampista ora è diventato un obiettivo della Premier League.

Come si legge su Repubblica, tiene banco "il caso di Frattesi, sempre chiuso all'Inter da nutrita concorrenza e corteggiato per il prestito dal Nottingham Forest e dal Newcastle".

