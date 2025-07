Il quotidiano La Repubblica parla del mercato dell'Inter e si sofferma su una riflessione in particolare: "L’impressione è che i movimenti saranno tanti, un ciclo si è chiuso e non a caso sono già arrivati — oltre a Bonny — anche Luis Henrique per la fascia e il jolly Sucic a centrocampo. Il club nerazzurro vuole trattenere "Pio Esposito, talento puro con un fiuto del gol speciale, a segno nel Mondiale per club", si legge sul quotidiano.

E ancora: "Inevitabile il divorzio con Çalhanoglu: andrà al Galatasaray o raggiungerà Inzaghi in Arabia Saudita. Per sostituirlo il sogno è Ederson, ma l’Atalanta al momento chiede 60 milioni. Pronta l’offerta per Rovella: 4,5 milioni netti a stagione. Lotito ne chiede 50, la cifra prevista dalla clausola di rescissione, ma la pista è ancora concreta. Come quella che porta a Richard Rios del Palmeiras: va battuta una concorrenza folta per il 25enne colombiano, uno che a centrocampo sa fare tutto. Il Barcellona può sfruttare la clausola di 25 milioni (fino al 15 luglio) per Dumfries. Atletico Madrid, Roma e Juventus corteggiano Frattesi, stufo del precariato nerazzurro. In difesa, derby vivo e incerto con il Milan per il giovane Leoni del Parma".