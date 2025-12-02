Carlo Laudisa, noto esperto di mercato della Gazzetta dello Sport, ha trattato in un focus sul sito i fascicoli che riguardano alcuni big che rischiano di cambiare aria a fine stagione. In casa nerazzurra a catturare l'attenzione è Hakan Calhanoglu. Il motivo? Si legge:

"Al quinto anno Calha... cala: almeno questo è il timore dell'ambiente Inter. L'incerto avvio del turco coincide con la tematica del suo contratto al tramonto. Già in estate l'idea di prolungare è parsa lontana per i protagonisti della vicenda. Aggiungiamoci le interferenze del Galatasaray, pronto ad accoglierlo.

Ma in Viale della Liberazione si aspettavano un'offerta adeguata che non è mai arrivata. Così si è entrati in una sorta di limbo. Difficile che a gennaio Hakan traslochi, più probabile che tutto si decida in estate. Ma a 31 anni è arduo credere che i vertici interisti gli offrano un progetto rapportato alle sue ambizioni. Ecco perché il pericolo di una separazione è davvero incombente. Ogni riferimento al Galatasaray è puramente voluto".