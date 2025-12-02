FC Inter 1908
In soli cinque mesi, Branimir Mlačić ha attirato un enorme interesse da parte dei club delle principali cinque leghe europee
In soli cinque mesi, Branimir Mlačić ha attirato un enorme interesse da parte dei club delle principali cinque leghe europee. Oltre all'Inter, anche l’Olympique Marsiglia è entrato seriamente nella corsa per il giovane talento. Lo scrive il sito Germanijak.

"L’Hajduk è sceso al secondo posto della classifica del campionato croato. Ma se in campo le cose non girano al meglio, il mercato racconta tutt’altra storia. I “Bianchi” sono infatti vicini a concludere affari importanti, e tra i primi c’è proprio la cessione di Branimir Mlačić.

L’Inter ha già manifestato pubblicamente il proprio interesse, ma i nerazzurri non sono gli unici a puntare il difensore centrale diciottenne. L’Olympique Marsiglia si è messo alla pari dell’Inter e, anzi, è già noto anche l’ammontare dell’offerta: sei milioni di euro.

Questa è la cifra alla quale il Marsiglia è pronto ad arrivare e che ci si aspetta dalla vendita di Mlačić, indipendentemente dal fatto che il ragazzo scelga Milano o la Costa Azzurra"

