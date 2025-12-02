In soli cinque mesi, Branimir Mlačić ha attirato un enorme interesse da parte dei club delle principali cinque leghe europee

Redazione1908 2 dicembre - 21:10

In soli cinque mesi, Branimir Mlačić ha attirato un enorme interesse da parte dei club delle principali cinque leghe europee. Oltre all'Inter, anche l’Olympique Marsiglia è entrato seriamente nella corsa per il giovane talento. Lo scrive il sito Germanijak.

"L’Hajduk è sceso al secondo posto della classifica del campionato croato. Ma se in campo le cose non girano al meglio, il mercato racconta tutt’altra storia. I “Bianchi” sono infatti vicini a concludere affari importanti, e tra i primi c’è proprio la cessione di Branimir Mlačić.

L’Inter ha già manifestato pubblicamente il proprio interesse, ma i nerazzurri non sono gli unici a puntare il difensore centrale diciottenne. L’Olympique Marsiglia si è messo alla pari dell’Inter e, anzi, è già noto anche l’ammontare dell’offerta: sei milioni di euro.

Questa è la cifra alla quale il Marsiglia è pronto ad arrivare e che ci si aspetta dalla vendita di Mlačić, indipendentemente dal fatto che il ragazzo scelga Milano o la Costa Azzurra"