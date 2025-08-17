Mancano ancora due settimane alla chiusura della finestra estiva di mercato ma l'Inter sarà impegnata fino alla fine

Matteo Pifferi Redattore 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 21:02)

Mancano ancora due settimane alla chiusura della finestra estiva di mercato ma l'Inter sarà impegnata fino alla fine o quasi. Zalewski-Atalanta è un'operazione solo da ufficializzare e anche Asllani resta vicinissimo al Bologna. Poi l'Inter si concentrerà sulle entrate:

"Fra Lookman e Koné la differenza è profonda, se non abissale. E il deciso cambio di rotta sull'obiettivo di mercato dell'Inter ben riassume una modifica di strategia più generale. Perché fino a qualche settimana fa il destino dell'attaccante dell'Atalanta sembrava legato con un doppio nodo all'Inter, poi è passato qualche giorno e il prescelto su cui investire tesoretto nerazzurro (fissato tra i 40 e i 50 milioni) era diventato il centrocampista giallorosso. Oggi, uno è finito in stand-by per scelta e l'altro momentaneamente bloccato dalla Roma.

Ma tra centrocampista e attaccante, la scelta ricadrà comunque su un mediano di potenza e muscoli, non più (o quantomeno non prima) su un attaccante rapido in grado di garantire caratteristiche diverse rispetto agli uomini offensivi già presenti in rosa. Il motivo è semplice, e riguarda l'idea tattica che Cristian Chivu ha in mente per la squadra", conferma La Gazzetta dello Sport. Chivu, infatti, vuole insistere sul 3-4-2-1 o 3-4-1-2 e ha bisogno di un profilo più muscolare all'attuale batteria di centrocampisti e Kone è il candidato ideale.

Il centrocampista, dunque, è la priorità in casa Inter, anche più dell'attaccante: "Al profilo da avvicinare a Lautaro e Thuram si penserà dopo il colpo a centrocampo, ma intanto Chivu sta già riflettendo su un paio di soluzioni interne: il tecnico romeno punta molto su Frattesi, che qualità da incursore ne ha, e l'assalto respinto al Newcastle conferma la considerazione che allenatore e club hanno del centrocampista ex Sassuolo. Poi c'è il nuovo arrivato Bonny, che ha caratteristiche più simili ad un "11" che ad una punta di peso e occhio a non sottovalutare pure Mkhitaryan che in carriera ha spesso giocato appena dietro l'attaccante. Insomma: di soluzioni per il 3-4-2-1 di Chivu ce ne sono, ma tutte dipendono da un centrocampista potente che faccia da barometro alla squadra. E l'impressione è che Manu Koné possa diventarlo", chiosa La Gazzetta.