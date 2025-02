A differenza di quella del 2024, la prossima sarà un'estate quasi certamente molto movimentata in casa Inter. Tra giocatori a fine ciclo o in scadenza o in su con l'età, infatti, la dirigenza nerazzurra è chiamata agli straordinari, per consegnare a Simone Inzaghi una rosa rinnovata e pronta a lottare nuovamente su tutti i fronti. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: