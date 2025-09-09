Inter, c’è un nome nuovo per la difesa. E può arrivare addirittura a gennaio

Spunta un profilo nuovo per la retroguardia nerazzurra su cui i dirigenti starebbero già lavorando per anticipare la concorrenza

Daniele Vitiello Redattore/inviato 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 10:02)

Il tema diventerà presto di strettissima attualità. L'Inter è chiamata a ringiovanire la difesa, considerando che i due centrali sono in scadenza di contratto. Per questo è partito il giro d'orizzonti della dirigenza nerazzurra, alla ricerca del giusto profilo da inserire in rosa. Un nome emerge anche dall'edizione odierna di TuttoSport. Si legge infatti sul quotidiano:

"In casa Inter è già iniziato il casting per il ringiovanimento della retroguardia, che la prossima estate saluterà Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. I due centrali, infatti, sono alla loro last dance nerazzurra e per questo la dirigenza interista è già vigile alla ricerca dei sostituti. Con un nome che sta crescendo a livello di gradimento: Konstantinos Koulierakis, specialista mancino del Wolfsburg e protagonista in questi giorni con la Grecia.

Il classe 2003 ha tutti i requisiti graditi al fondo Oaktree. Giovane con grandi potenzialità e ancora margini di miglioramento considerati gli appena 22 anni, buona esperienza già maturata a livello internazionale tra Bundesliga e nazionale ellenica. Prezzo accessibile visto che il club della Volkswagen chiede 25 milioni per cederlo dopo averlo acquistato a 12 nel 2024 dal Paok. Fatalità del destino l’Italia e soprattutto Milano potevano già essere nel suo destino. Il Milan, infatti, l’aveva corteggiato a lungo nell’estate 2023, tuttavia a Salonicco l’avevano dichiarato incedibile. Come accaduto in tempi recenti con Akanji alla fine potrebbe però essere l’Inter a spuntarla e soprattutto ad aggiudicarselo".

I nerazzurri, secondo il quotidiano, potrebbero addirittura accelerare per portarlo subito in Italia. Il margine per pensare a un'operazione a gennaio c'è: "Da non escludere - avendo ancora l’Inter in mano il budget destinato ai colpi Leoni o Lookman poi sfumati - che ci possa essere una possibile accelerazione già a gennaio, bloccando subito Koulierakis per evitare che poi il prezzo possa schizzare all’insù con l’ingresso in scena dei club di Premier League. Certo che se la retroguardia nerazzurra dovesse invece confermarsi balbettante, come palesato nelle amichevoli pre-campionato e nelle gara contro l’Udinese, non andrebbe escluso un acquisto immediato e il conseguente trasferimento di Palacios in prestito a macinare minuti".