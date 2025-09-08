FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Retroscena Lookman, c’era già la bozza d’accordo con l’Inter: svelati i dettagli del contratto

calciomercato

Retroscena Lookman, c’era già la bozza d’accordo con l’Inter: svelati i dettagli del contratto

Retroscena Lookman, c’era già la bozza d’accordo con l’Inter: svelati i dettagli del contratto - immagine 1
Era già pronto il contratto per Ademola Lookman all’Inter: ecco svelate le cifre e i dettagli della bozza d'accordo
Alessandro Cosattini Redattore 

Retroscena Lookman, c’era già la bozza d’accordo con l’Inter: svelati i dettagli del contratto- immagine 2
Getty Images

Era già pronto il contratto per Ademola Lookman all’Inter. Il club nerazzurro non ha trovato l’accordo con l’Atalanta sulle cifre del cartellino dell’attaccante nigeriano, che alla fine è rimasto a Bergamo.

Retroscena Lookman, c’era già la bozza d’accordo con l’Inter: svelati i dettagli del contratto- immagine 3
Getty Images

Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, l’entourage di Lookman aveva già definito una bozza di accordo con la dirigenza interista.

Retroscena Lookman, c’era già la bozza d’accordo con l’Inter: svelati i dettagli del contratto- immagine 4
Getty Images

Per il giocatore era pronto un contratto fino al 2030, con uno stipendio di 4 milioni di euro a stagione. Ma alla fine la trattativa è sfumata.

Leggi anche
Ultimo Uomo: “Akanji piaceva anche al Milan, zampino di Marotta? Resta da capire se...
Inter, Donnarumma è stato più di una suggestione: spunta il clamoroso aneddoto

© RIPRODUZIONE RISERVATA