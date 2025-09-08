Era già pronto il contratto per Ademola Lookman all’Inter. Il club nerazzurro non ha trovato l’accordo con l’Atalanta sulle cifre del cartellino dell’attaccante nigeriano, che alla fine è rimasto a Bergamo.
Retroscena Lookman, c’era già la bozza d’accordo con l’Inter: svelati i dettagli del contratto
Era già pronto il contratto per Ademola Lookman all’Inter: ecco svelate le cifre e i dettagli della bozza d'accordo
Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, l’entourage di Lookman aveva già definito una bozza di accordo con la dirigenza interista.
Per il giocatore era pronto un contratto fino al 2030, con uno stipendio di 4 milioni di euro a stagione. Ma alla fine la trattativa è sfumata.
