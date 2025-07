Inter, priorità alle cessioni. “Ma Chivu ha fatto questa specifica richiesta ai dirigenti”

L'Inter ha già formalizzato tre acquisti ma c'è ancora tanto da fare: priorità però alle cessioni per avere poi un tesoretto

13 luglio 2025

Dopo gli acquisti di Sucic, Luis Henrique e Bonny, la priorità dell'Inter è quella di cedere. "La lista dei partenti è lunga: Aleksandar Stankovic, Sebastiano Esposito, Buchanan, Palacios, probabilmente Asllani e forse anche uno dei difensori. Magari Taremi, se si troverà un acquirente in grado di portare soldi freschi in cassa. Solo successivamente si comincerà a parlare di ulteriori innesti. Qualcosa in entrata è già stato fatto: Sucic, Luis Henrique e Bonny", conferma anche il Giorno che poi entra nel dettaglio.

"Ma Chivu ha chiesto un altro paio di elementi, un centrale più giovane di quelli in rosa (Leoni il preferito) e un attaccante che salti l’uomo, per dare più sostegno alla variabile del 3-4-2-1. Chiaramente, tutto può cambiare se qualcuno pagherà la clausola da 25 milioni di Dumfries, valida fino a fine luglio, o se arriveranno offerte da capogiro per gli attuali titolari, che l’Inter vorrebbe tenere tutti", spiega il Giorno.

L'obiettivo dell'Inter è di incassare 50-60 mln da alcune cessioni, a partire da Stankovic (10), Esposito (7-8), Buchanan (10), Asllani (l'Inter ne chiede 20) e Taremi, per il quale i nerazzurri vorrebbero incassare una decina di milioni. "Soldi che verrebbero utilizzati per Leoni, dato che il Parma chiede 40 milioni, ed eventualmente per un innesto in avanti con un pizzico di fantasia in più rispetto agli attuali calciatori della rosa", commenta il Giorno.