L'Inter opera anche in uscita e si avvicina a completare una cessione nelle prossime ore: ecco le ultime novità
VIDEO FCIN1908 / Inter, torello in Germania: Akinsanmiro in evidenza con un colpo di tacco
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L'Inter opera anche in uscita e si avvicina a completare una cessione nelle prossime ore. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, il Monza è a un passo dal chiudere l'acquisto di Akinsanmiro, reduce da una stagione in prestito al Pisa poi retrocesso in Serie B.
Manca, secondo Sky, solo l'ultimissimo ok da parte del club nerazzurro per dare il via libera definitivo alla partenza del centrocampista. Un'operazione a titolo definitivo da 7,5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita:
.@ACMonza in chiusura per Akinsanmiro. Manca ultimo ok da parte dell'@Inter— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 29, 2026
Operazione a titolo definitivo.— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 29, 2026
7.5 milioni di parte fissa più una percentuale sulla futura rivendita https://t.co/ladAk8lbDV
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