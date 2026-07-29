L'Inter opera anche in uscita e si avvicina a completare una cessione nelle prossime ore: ecco le ultime novità

Marco Macca
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VIDEO FCIN1908 / Inter, torello in Germania: Akinsanmiro in evidenza con un colpo di tacco

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Riscatto Akinsanmiro
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L'Inter opera anche in uscita e si avvicina a completare una cessione nelle prossime ore. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, il Monza è a un passo dal chiudere l'acquisto di Akinsanmiro, reduce da una stagione in prestito al Pisa poi retrocesso in Serie B.

Akinsanmiro
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Manca, secondo Sky, solo l'ultimissimo ok da parte del club nerazzurro per dare il via libera definitivo alla partenza del centrocampista. Un'operazione a titolo definitivo da 7,5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita:

akinsanmiro (2)

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