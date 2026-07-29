Dopo il rinnovo di Bisseck, diventato ufficiale oggi, l'Inter si prepara a fare il prossimo passo. Il prolungamento successivo sarà quello di Pio Esposito

Marco Macca
Immagine 2026-07-23 113426

VIDEO FCIN1908 / Inter, allenamento mattutino in Germania: il gol di Esposito

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo il rinnovo di Bisseck, diventato ufficiale oggi, l'Inter si prepara a fare il prossimo passo. Secondo Fabrizio Romano, infatti, il prolungamento successivo sarà quello di Pio Esposito che, come Bisseck, rinnoverà fino al 2031:

Esposito
Getty Images

"L'Inter sta chiudendo un nuovo accordo per Pio Esposito dopo Yann Bisseck, con passi formali da completare nelle prossime settimane. L'accordo fino a giugno 2031 è vicino, con Esposito concentrato solo sul progetto Inter".

Pio Esposito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti