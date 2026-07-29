Dopo il rinnovo di Bisseck, diventato ufficiale oggi, l'Inter si prepara a fare il prossimo passo. Il prolungamento successivo sarà quello di Pio Esposito
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Dopo il rinnovo di Bisseck, diventato ufficiale oggi, l'Inter si prepara a fare il prossimo passo. Secondo Fabrizio Romano, infatti, il prolungamento successivo sarà quello di Pio Esposito che, come Bisseck, rinnoverà fino al 2031:
"L'Inter sta chiudendo un nuovo accordo per Pio Esposito dopo Yann Bisseck, con passi formali da completare nelle prossime settimane. L'accordo fino a giugno 2031 è vicino, con Esposito concentrato solo sul progetto Inter".
🚨⚫️🔵 Inter are closing in on new deal for Pio Esposito after Yann Bisseck with formal steps to follow in the next weeks.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026
The agreement until June 2031, at final stages with Esposito only focused on Inter project. pic.twitter.com/joYIumWd4J
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