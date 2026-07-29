Matteo Moretto smentisce categoricamente un nome accostato nelle ultime ore all'Inter per quanto riguarda la difesa: ecco di chi si tratta.

Marco Astori
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VIDEO / Inter, i tifosi chi vorrebbero dal mercato? E spunta un nome inaspettato…

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Matteo Moretto smentisce categoricamente un nome accostato nelle ultime ore all'Inter per quanto riguarda la difesa. Si tratta di Cesar Tarrega, centrale classe 2002 del Valencia.

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Spiega Moretto: "Lasciamo perdere per Tarrega all'Inter. E' stato nella lista di alcuni club italiani, ma non dell'Inter, che ha chiuso Stones e ha altre priorità.

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Ma mi risulta che ad oggi il Valencia, verificando direttamente col club, non abbia ricevuto offerte dall'Inter per Tarrega e che l'Inter sia davvero così interessata a lui. Ad oggi è una pista che escluderei.

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