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Matteo Moretto smentisce categoricamente un nome accostato nelle ultime ore all'Inter per quanto riguarda la difesa. Si tratta di Cesar Tarrega, centrale classe 2002 del Valencia.

Spiega Moretto: "Lasciamo perdere per Tarrega all'Inter. E' stato nella lista di alcuni club italiani, ma non dell'Inter, che ha chiuso Stones e ha altre priorità.

Ma mi risulta che ad oggi il Valencia, verificando direttamente col club, non abbia ricevuto offerte dall'Inter per Tarrega e che l'Inter sia davvero così interessata a lui. Ad oggi è una pista che escluderei.