Movimenti in mediana per l'Inter di Chivu. Oltre al turco altri due giocatori sono in bilico e il club si muove per inserire almeno un innesto

Andrea Della Sala Redattore 5 luglio 2025 (modifica il 5 luglio 2025 | 09:46)

L'avventura di Calhanoglu in maglia Inter sembra ormai al capolinea. Le parole di Lautaro, lo sfogo di Calhanoglu sono il segnale che il centrocampista ha scelto di cambiare aria. Su di lui c'è il Galatasaray che vorrebbe riportarlo in Turchia.

"L’Inter è al lavoro per individuare il dopo-Calhanoglu. Attorno al centrocampista turco, la situazione resta ingarbugliata, ma in viale Liberazione non vogliono farsi trovare impreparati. Peraltro, tenuto conto delle posizioni in bilico di Frattesi e Asllani, un’aggiunta in mezza al campo ci sarà in ogni caso. Il sogno nerazzurro è Ederson. Per il quale, però, l’Atalanta chiede almeno 60 milioni. Ovvio che, sedendosi ad un tavolo, si possa lavorare per studiare una formula favorevole. Ma, ad oggi, l’Inter non può nemmeno prenotarlo quel tavolo", si legge sul Corriere dello Sport.

"Ecco perché non mancano le piste alternative. Come Richard Rios, centrocampista centrale colombiano di proprietà del Palmeiras, con cui questa notte ha affrontato il Chelsea per i quarti di finale del Mondiale per club. Costa almeno 30 milioni ed è corteggiato anche dall’Al Hilal di Inzaghi. Sulle sue doti tecniche, e non solo, però, sono tutti pronti a scommettere. Tra i candidati per la mediana, non bisogna escludere Frendrup del Genoa", spiega il quotidiano.