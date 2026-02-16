L’Inter ha di fatto già deciso: c’è un giocatore in prestito che tornerà a Milano e sarà valutato in estate. Il club nerazzurro è molto attento alla crescita dei propri giovani e c’è un giocatore su tutti che può fare lo stesso percorso di Pio Esposito.
fcinter1908 calciomercato mercato inter L’Inter cerca ‘nuovi Pio Esposito’: questo giovane tornerà a Milano e sarà valutato in ritiro
calciomercato
L’Inter cerca ‘nuovi Pio Esposito’: questo giovane tornerà a Milano e sarà valutato in ritiro
L’Inter ha di fatto già deciso: c’è un giocatore in prestito che tornerà a Milano e sarà valutato in estate, come accaduto con Pio Esposito
L'attaccante classe 2005 è arrivato a quota 6 gol e 6 assist tra campionato e coppe, sta dando un grandissimo contributo alla squadra allenata da Cristian Chivu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA