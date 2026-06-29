Il difensore inglese è diventato la nuova prima scelta dei nerazzurri per rinforzare il proprio reparto arretrato

Fabio Alampi Redattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 11:03)

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La difesa dell'Inter nella prossima stagione sarà molto diversa rispetto al passato: i nerazzurri perderanno per fine contratto i vari Acerbi, de Vrij e Darmian, motivo per cui la dirigenza interista è al lavoro per trovare dei sostituti. Il nome più caldo, in questo momento, è quello di Trevoh Chalobah, inglese del Chelsea, che sembra aver superato Oumar Solet nelle preferenze di viale della Liberazione.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Piero Ausilio è stato chiaro due settimane fa: Cristian Chivu avrà un nuovo difensore entro l'inizio del ritiro. L'orizzonte, fissato per la metà di luglio, si avvicina, ma ancora non preoccupa la dirigenza nerazzurra, che comunque sta lavorando con grande impegno nel tentativo di rinforzare prima e più possibile la rosa in vista della nuova stagione. [...] Sta prendendo quota negli ultimi giorni il nome di Trevoh Chalobah, classe 1999 del Chelsea. Il difensore naturalizzato inglese sembra aver scavalcato ormai Oumar Solet, per il quale i dialoghi tra Inter e Udinese, fermi a diversi giorni fa, non hanno prodotto alcun rilancio".

Sfida al Como — "Chalobah è il nome su cui si stanno concentrando maggiormente i Campioni d'Italia: su di lui, che ha collezionato nell'ultima stagione, 34 presenze con la maglia del Chelsea mettendo a segno 3 gol, c'è anche il Como del direttore sportivo Ludi, che con il guizzo di qualche giorno fa si è assicurato il cartellino di Nico Paz, per il quale sono stati definiti anche i dettagli, spegnendo il sogno proprio dell'Inter. Stavolta in riva al Lago non hanno però una prospettiva privilegiata sul giocatore: se lo aggiudicherà chi eventualmente deciderà di avvicinarsi di più alle richieste del Chelsea. Gli inglesi chiedono 35 milioni di euro per lasciarlo partire a titolo definitivo, circa 7 in più di quanti i lariani ne abbiano già messi sul piatto per provare a regalare un altro colpo a Fabregas".

Intenzioni serie — "Marotta e Ausilio studiano le mosse da fare, ma non nascondono l'interesse per il giocatore, puntualmente accostato ai colori nerazzurri già più volte nelle ultime sessioni di mercato. I primi ad avvertire che l'Inter abbia intenzioni serie sul giocatore sono proprio i dirigenti del Como. Per i Campioni d'Italia non è l'unico nome, ma al momento sembra essere la pista sulla quale stanno lavorando più concretamente per il reparto difensivo".