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Difesa, stop Solet? Non solo Chalobah: “L’Inter può andare su un 2004 ora al Mondiale”

Difesa, stop Solet? Non solo Chalobah: “L’Inter può andare su un 2004 ora al Mondiale” - immagine 1
L'Inter, dopo gli addii di Acerbi e de Vrij, è alla ricerca di almeno un difensore da regalare a Cristian Chivu
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'Inter, dopo gli addii di Acerbi e de Vrij, è alla ricerca di almeno un difensore da regalare a Cristian Chivu. Negli ultimi giorni, sembra essersi raffreddata la pista per Oumar Solet dell'Udinese. Ecco che allora si sono fatti altri nomi, Chalobah su tutti. Ma non è l'unico profilo nel mirino:

Difesa, stop Solet? Non solo Chalobah: “L’Inter può andare su un 2004 ora al Mondiale”- immagine 2
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"Ad ogni modo, su questo fronte, l’Inter deve ancora scoprire le sue carte. E non è scontato, anzi, che Chalobah sia l’effettiva alternativa a Solet. A proposito di giocatori già transitati in orbita nerazzurra, c’è pure Ordonez, ecuadoriano, classe 2004 di proprietà del Bruges, quindi ex-compagno di Stankovic".

Difesa, stop Solet? Non solo Chalobah: “L’Inter può andare su un 2004 ora al Mondiale”- immagine 3
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"Come l’inglese, però, non sarebbe disponibile subito, partecipando ai Mondiali, con tanto di qualificazione ai sedicesimi".

(Fonte: Corriere dello Sport)

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