L'Inter, dopo gli addii di Acerbi e de Vrij, è alla ricerca di almeno un difensore da regalare a Cristian Chivu

L'Inter, dopo gli addii di Acerbi e de Vrij, è alla ricerca di almeno un difensore da regalare a Cristian Chivu. Negli ultimi giorni, sembra essersi raffreddata la pista per Oumar Solet dell'Udinese. Ecco che allora si sono fatti altri nomi, Chalobah su tutti. Ma non è l'unico profilo nel mirino: