Con molta probabilità sarà Anan Khalaili a riempire il buco sulla destra nel 3-5-2 dell’Inter di Cristian Chivu. L’israeliano è pronto a raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries, pronto a trasferirsi al Real Madrid dopo la delusione ai Mondiali con l’Olanda, e prendere il posto che sembrava dover essere di Marco Palestra, prima del voltafaccia del classe 2005.
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Inter, Khalaili diamante grezzo: “Upside player, nel calcio di Chivu sta bene per…”
La Gazzetta dello Sport racconta l'obiettivo numero uno dei nerazzurri per la fascia destra: storia e caratteristiche del classe 2004
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“Per il dopo-Dumfries i taccuini degli scout interisti avevano comunque preparato piani B, C e D e il nome dell’israeliano stava scritto lì” scrive La Gazzetta dello Sport.
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