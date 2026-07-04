Con molta probabilità sarà Anan Khalaili a riempire il buco sulla destra nel 3-5-2 dell’Inter di Cristian Chivu. L’israeliano è pronto a raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries, pronto a trasferirsi al Real Madrid dopo la delusione ai Mondiali con l’Olanda, e prendere il posto che sembrava dover essere di Marco Palestra, prima del voltafaccia del classe 2005.

“Per il dopo-Dumfries i taccuini degli scout interisti avevano comunque preparato piani B, C e D e il nome dell’israeliano stava scritto lì” scrive La Gazzetta dello Sport.