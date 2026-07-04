fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Khalaili diamante grezzo: “Upside player, nel calcio di Chivu sta bene per…”

calciomercato

Inter, Khalaili diamante grezzo: “Upside player, nel calcio di Chivu sta bene per…”

La Gazzetta dello Sport racconta l'obiettivo numero uno dei nerazzurri per la fascia destra: storia e caratteristiche del classe 2004
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Khalaili Inter

Con molta probabilità sarà Anan Khalaili a riempire il buco sulla destra nel 3-5-2 dell’Inter di Cristian Chivu. L’israeliano è pronto a raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries, pronto a trasferirsi al Real Madrid dopo la delusione ai Mondiali con l’Olanda, e prendere il posto che sembrava dover essere di Marco Palestra, prima del voltafaccia del classe 2005.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Per il dopo-Dumfries i taccuini degli scout interisti avevano comunque preparato piani B, C e D e il nome dell’israeliano stava scritto lì” scrive La Gazzetta dello Sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA