Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra.
Per l'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane.
Cosa farà l'Inter adesso sul mercato—
Un’assenza, quella di Dumfries, che porterà la dirigenza a dover prendere decisioni importanti sul mercato", scrive Pasquale Guarro su Calciomercato.com.
"Per adesso in viale della Liberazione frenano per non creare aspettative, tra le altre cose c’è anche il vicino recupero di Darmian a camuffare la questione come meno urgente, offrendo al club un leggero alibi che consente a tutti di poter prendere ancora un po’ di tempo. La verità è che in viale della Liberazione non si prevede di esporsi per grosse cifre già nel mercato di gennaio.
Ma di sicuro nessuno se ne resterà con le mani in mano. E dovesse presentarsi la giusta occasione, sia in termini tecnici che economici, l’Inter valuterà la possibilità di inserire in rosa un altro esterno destro. Come accaduto lo scorso gennaio con Zalewski, arrivato dalla Roma a condizioni decisamente favorevoli per i nerazzurri.
