Denzel Dumfries non rientrerà in campo prima di marzo. Come vi abbiamo svelato, i tempi di recupero del laterale olandese si sono allungati, dopo l'operazione alla caviglia effettuata oggi a Londra e resa nota oggi da un comunicato dell'Inter. Ecco perché i nerazzurri saranno costretti a tornare sul mercato a gennaio, quantomeno per dare a Cristian Chivu una soluzione in più sulla fascia destra viste le tante competizioni da affrontare. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, sono essenzialmente tre i nomi seguiti. Eccoli.