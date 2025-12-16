fcinter1908 calciomercato mercato inter Dumfries ko, l’Inter corre sul mercato: colpo subito a gennaio, ecco i tre nomi in lista

I nerazzurri saranno costretti a tornare sul mercato a gennaio, quantomeno per dare a Cristian Chivu una soluzione in più
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Denzel Dumfries non rientrerà in campo prima di marzo. Come vi abbiamo svelato, i tempi di recupero del laterale olandese si sono allungati, dopo l'operazione alla caviglia effettuata oggi a Londra e resa nota oggi da un comunicato dell'Inter. Ecco perché i nerazzurri saranno costretti a tornare sul mercato a gennaio, quantomeno per dare a Cristian Chivu una soluzione in più sulla fascia destra viste le tante competizioni da affrontare. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, sono essenzialmente tre i nomi seguiti. Eccoli.

NORTON-CUFFY

ETA': 21 anni

SQUADRA: Genoa

VALORE DI MERCATO (Transfermarkt): 10 mln

